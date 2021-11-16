У Грузії розповіли про самопочуття Саакашвілі

За словами заступника начальника медичного департаменту Спеціальної пенітенціарної служби Георгія Чідрашвілі, наразі стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі - стабільний. Його життєво важливі параметри, нібито, в нормі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Грузия Online".

Як відзначив Чідрашвілі, життєві показники й результати аналізів Саакашвілі в нормі.

"Основні життєво важливі параметри, такі як артеріальний тиск, пульс, дихання, сатурація, знаходяться в межах норми. Також є основні лабораторні показники в межах норми", - заявив заступник начальника медичного департаменту Спеціальної пенітенціарної служби.

Він додав, що сьогодні Саакашвілі проходить інтенсивні лабораторні й діагностичні обстеження, у зв'язку з чим його здоров'ю нічого не загрожує.

У колишнього президента Грузії, внаслідок тривалого голодування, почалося криваве блювання.

Міністерство юстиції Грузії не допустило уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову до Саакашвілі через те, що вона не входить до "списку візитерів".