У Харкові розслідують можливе підроблення електронного підпису Кернеса

Харківська обласна прокуратура відкрила справу про можливу підробку електронного підпису Геннадія Кернеса, слідчі з'ясовують обставини обрання Ігоря Терехова секретарем міської ради.

Із запитом до правоохоронців звернулася депутатка від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва. Вона стверджує, що призначення Терехова відбулося з порушенням.

Депутатка вважає, що підпис підробили чинний секретар Терехов і секретар минулих скликань Олександр Новак.

"Як мені стало відомо, документ складався і підписувався на другому поверсі Харківської міської ради, а Кернес Г.А. не має жодного відношення до даного документу", - пише депутатка у Facebook.

За її словами, аби зберегти відображення німецької IP-адреси, спільник Терехова та Новака повторно відправив документи з Німеччини.

Нагадаємо, 9 грудня депутати міськради з другої спроби обрали голову, який має вести сесію (ним став О.Новак - ред.), і той зачитав скріплений електронним підписом Кернеса лист про висування віцемера Ігоря Терехова на посаду секретаря. Сам мер тоді ще залишався на лікуванні в Німеччині.

Справа розслідуватиметься за ч.3 статті 358 Кримінального кодексу України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків за попередньою змовою групою осіб. Підслідність визначено за обласним главком Нацопліції.

Відповідь прокуратури на депутатське звернення щодо підробки підпису Кернеса та незаконного обрання секретаря Харківської міської ради.

Розслідування розпочато! Опубликовано Аліна Мустафаєва Понедельник, 11 января 2021 г. За матеріалами ZN.ua