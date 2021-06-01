У Єрмака з'явився заступник з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

У глави Офіса президента Андрія Єрмака з'явився заступник, чия діяльність буде сфокусована на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляється, відповідний структурний підрозділ очолив Ігор Жовква.

Його початковими завданнями стане координація співпраці з віце-прем'єр- міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Верховною Радою.

Крім того, Єрмак призначив своїм радником Андрія Сибігу, який зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики і розвитку стратегічного партнерства.

"Потенціал всіх владних інститутів України повинен бути використаний повністю для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави до структури Євросоюзу і НАТО", - зазначив глава ОПУ. За матеріалами nv.ua