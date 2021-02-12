У ЄС підтримали створення Кримської платформи

Європарламент підтримав створення Кримської платформи.

Пункт про це міститься в прийнятій напередодні резолюції про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною.

"Європейський парламент підтверджує свій заклик про (створення) міжнародного формату переговорів для деокупації Кримського півострова за активною участю ЄС; закликає віце-президента Єврокомісії / Високого представника Євросоюзу і держави-члени ЄС надати всю необхідну підтримку у створенні міжнародної Кримської платформи, забезпечувати координацію, формалізацію і систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України; вважає важливим залучити Меджліс кримськотатарського народу як єдиний міжнародно визнаний представницький орган кримських татар до діяльності цієї Платформи", - йдеться в резолюції.

Раніше в Офісі президента повідомили, що саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня.

Також Україна планує створити неформальну Кримську платформу на майданчику ПАРЄ. За матеріалами Контракты.ua