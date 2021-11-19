У Єврокомісії заявили, що ЄС не готовий надати Україні європейську перспективу

У Євросоюзі зараз немає консенсусу щодо надання Україні європейської перспективи. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", яке вийшло 18 листопада, заявила глава групи підтримки України в Європейській комісії, заступниця генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова.

Президент України Володимир Зеленський після саміту "Україна - ЄС" у жовтні говорив, що вважає логічним та очікуваним кроком надання Україні європейської перспективи.

"Коли ми говоримо з Україною, ми говоримо як партнери. Наразі, і ми досить відкрито говоримо про це - наразі Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку, консенсусу щодо цього немає, " - сказала Матернова, коментуючи його слова.

Вона наголосила, що сама вірить у те, що Україна має європейську перспективу.

"Водночас, поки ми чекаємо, коли відкриється вікно можливостей для повної європейської перспективи, важливо гарантувати, що в економічній та регуляторній сферах через контакти між людьми тощо ми зробимо інтеграцію міцнішою, надійнішою і сильнішою", - додала Матернова.

Верховна Рада і Європарламент 16 вересня 2014 року синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набуло чинності у повному обсязі.

Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі закріплено в Конституції. 2021 року Україна почала підписувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку її європейської перспективи. Станом на 18 жовтня було підписано такі декларації із чотирма із 27 держав - членів ЄС.

Віцепрем'єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила 22 вересня, що Україна виконала 58% зобов'язань Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Україна для вступу до Європейського союзу має виконати Копенгагенські критерії, але поки що країна на відстані "цілих світлових років" від цього, говорила тодішня президентка Естонії Керсті Кальюлайд 11 вересня. Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їй, що Україну "не треба тримати на гачку реформ".