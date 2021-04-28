У Києві 28 квітня розпочинається щеплення від коронавірусу осіб старше 65 років

Про це повідомляє 1NEWS з посиланням на Департамент охорони здоров'я КМДА.

"Столиця отримала 35 600 доз вакцини AstraZeneca, що призначені для щеплення осіб 65+ та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації згідно з дорожньою картою МОЗ України", - йдеться у повідомленні.

Для запису на щеплення кияни, старші за 65 років можуть звертатися до лікаря, з яким підписано декларацію, а в разі її відсутності - до центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання.

У КМДА нагадали, що столиця сьогодні є лідером із вакцинальної кампанії від COVID-19 серед інших регіонів країни. Вакцинація триває з відповідним дотриманням усіх вимог дорожньої карти Міністерства охорони здоров'я України.

Для забезпечення процесу вакцинації проти COVID-19 підготовлено 85 додаткових пунктів щеплення на базі ЦПМСД та 15 мобільних бригад, із яких 12 навчені працювати з вакциною AstraZeneca та CoronaVac і 2 - із вакциною Pfizer. Ще одна бригада - резервна.

Для збільшення кількості щеплень на добу в столиці додатково відкрито ще 13 пунктів щеплення. Тож їхня загальна кількість для роботи в 3 етапі складатиме 98.