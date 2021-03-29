У Кремлі заявили, що готують відеоконференцію Путіна з Меркель і Макроном

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зараз узгоджують проведення відеоконференції президента РФ Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це 29 березня повідомляє російське агентство "РИА Новости".

За словами Пєскова, однією з тем обговорення стане ситуація на Донбасі, оскільки "в такому форматі її неможливо залишити поза увагою".

На уточнювальне запитання, чому у відеоконференції не передбачено участі президента України Володимира Зеленського, спікер Кремля відповів, що запланований захід відбудеться не у форматі "Нормандської четвірки".

Пєсков також додав, що точної дати проведення відеоконференції поки невідомо.

Сьогодні спікер Кремля заявив, що Путін не планує розмову із Зеленським. За матеріалами Гордон.