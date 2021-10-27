У Меджлісі запропонували висунути Джемілєва на Нобелівську премію миру

Кримськотатарський активіст, член Меджлісу кримськотатарського народу Абмежит Сулейманов 26 жовтня запропонував висунути лідера кримськотатарського народу, нардепа від "Європейської солідарності" Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру.

Про це він заявив під час форуму "Україна 603,7. Херсон", пише "Укрінформ".

"Виставити кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру - це був би такий великий плюс, насамперед, для України. Це лідер кримськотатарського народу, який разом зі своїм народом веде боротьбу в мирний спосіб [...] за визволення Криму", - сказав Сулейманов.

Якби керівництво країни, Верховна Рада зробили такий крок, це б свідчило про підтримку кримськотатарського народу.

Джемілєву 77 років. Він - правозахисник та дисидент, за часів Радянського Союзу 15 років провів у місцях обмеження волі за антирадянську діяльність.

Джемілєв є колишнім уповноваженим президента України у справах кримськотатарського народу та екскерівником Меджлісу. Організацію визнали в Росії екстремістською та заборонили 2016 року. Влада РФ заборонила Джемілєву в'їзд в окупований Крим і порушила проти нього кілька кримінальних справ. За матеріалами Гордон.