У міністра Ляшка з'явилося двоє нових заступників

У середу, 2 червня, Кабмін призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Заступниками міністра стали Ігор Кузін та Петро Ємець.

Про це повідомив міністр Ляшко на сторінці в Facebook.

Ці дві кандидатури були запропоновані самим головою МОЗ.

"Кабінет міністрів призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю в команді Міністерства охорони здоров'я. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати все заплановане, - заявив Ляшко.

Ігор Кузін - колишній виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я. На посаді керівника ЦГЗ він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового голови центру.

Петро Ємець - вже працював у Міністерстві охорони здоров'я. Як говорив Ляшко, Ємець пройшов у міністерстві шлях від посади головного спеціаліста до керівника економічного департаменту. За матеріалами Слово і Діло.