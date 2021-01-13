У Мінкульті виступили проти продовження жорсткого карантину після 24 січня

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що МКІП не підтримає продовження локдауну після 24 січня, якщо це питання порушать в уряді.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Жорсткий карантин почався лише п'ять днів тому. А Максим Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун в Україні після 24 січня. Перед тим, як приймати такі рішення, хочу запитати у колеги - чи не зарано із висновками?

Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього. Бо інакше це стане вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які, я наголошую, суворо дотримуються вимог обмежень. Так і загалом ударом по всьому малому і середньому бізнесу. Якщо така дискусія буде піднята на Уряді, за таких умов - МКІП її не підтримає", - написав Ткаченко.

Раніше Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за продовження жорсткого карантину в Україні після 24 січня. За матеріалами Прямий канал.