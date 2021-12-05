У Міноборони Білорусі вручили ноту протесту військовому аташе України

Не зважаючи на заяву Держприкордонслужби стосовно того, що інформація білоруської сторони про начебто порушення повітряного простору вертольотом Мі-8 з боку України не відповідає дійсності, Міністерство оборони Білорусі сьогодні вручило військовому аташе України ноту протесту нібито за порушення кордону республіки.

Як передає Укрінформ, про вручення ноти повідомляється на сайті білоруського Міноборони.

Як стверджує білоруське відомство, йдеться про нещодавній інцидент начебто з українським гелікоптером в районі населеного пункту Нова Рудня.

"5 грудня 2021 року до Департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони було викликано військового аташе при Посольстві України у Республіці Білорусь, якому було вручено ноту протесту у зв'язку з порушеннями, що почастішали, українською стороною Державного кордону Республіки Білорусь у повітряному просторі", - йдеться у повідомленні.

Укрінформ звернувся за коментарем до Міноборони України.

Як повідомлялось, у Державній прикордонній службі 4 грудня заявили, що інформація білоруської сторони щодо порушення повітряного простору вертольотом Мі-8 з боку України не відповідає дійсності.

"Державна прикордонна служба України неодноразово наголошувала на тому, що в рамках посилення кордону та проведення прикордонної операції "Полісся" для моніторингу кордону активно використовуватиметься як авіація, так і безпілотні літальні комплекси.

Авіація використовувалася і сьогодні.

Під час польотів і виконання завдань екіпажами повітряних суден порушень не було, в т.ч. не допущено порушення повітряного простору суміжної країн", - наголосили у ДПСУ.