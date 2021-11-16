У Мін'юсті Грузії пояснили, чому Денісову не пустили до Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова не зможе зустрітися з громадянином України, ув'язненим Міхеїлом Саакашвілі, оскільки законодавство країни "не передбачає цього".

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, передає Укрінформ із посиланням на Ехо Кавказу.

"Законодавство Грузії не передбачає допуску українського омбудсмена, немає такої необхідності, ми не маємо такого зобов'язання", - сказав Брегадзе на брифінгу.

За його словами, коли ув'язнений перебуває в лікувальному закладі, відомство "має дбати про стан його здоров'я".

Раніше він також заявив, що для превенції поширення коронавірусу до тюремної лікарні No18 на території глданської в'язниці пускають лише осіб, які мають на це право згідно з грузинським законодавством. Серед них - депутати парламенту Грузії, особистий лікар Саакашвілі та члени його родини.

Водночас у Спеціальній пенітенціарній службі Грузії заявили, що у Саакашвілі не підтвердився коронавірус.

Раніше до Саакашвілі не пустили європейських політиків - депутата Європарламенту Анну Фотигу, члена Сейму Литви, керівника групи міжпарламентських відносин із Грузією Раймундаса Лопату та його колегу із Сейму Вілію Таргамадзе. У Мін'юсті заявили, що основними причинами недопуску європейських політиків до ув'язненого стали стан здоров'я політика та заходи безпеки.