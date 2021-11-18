У Москві бояться постачання НАТО сучасної зброї Україні

Країни НАТО накачують Україну новітніми видами озброєнь, що загрожує спробою вирішити проблему Донбасу силовим методом і може призвести до чергової катастрофи, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Україна накачується натовськими озброєннями. Американці та інші члени НАТО посилають туди найновішу зброю, новітні системи озброєнь. Все це надихає, звичайно, гарячі голови в Україні на те, щоб думати про те, як би в умовах пробуксування "мінських домовленостей" спробувати вирішити проблему Донбасу силовими методами, тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", - сказав він в ефірі "Першого каналу".

За його словами, це і є "червоними лініями" для Москви.

Пєсков зазначив, що "Росія вживає досить рішучих заходів на цьому фоні". За матеріалами Інтерфакс-Україна.