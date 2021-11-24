У МЗС України закликали нову коаліцію у ФРН до жорсткої позиції щодо "Північного потоку - 2"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав нову керівну коаліцію у ФРН зайняти "жорсткішу" позицію щодо газопроводу "Північний потік - 2".

Про це Кулеба сказав у коментарі "РБК-Україна" 24 листопада.

Глава МЗС зазначив, що у коаліційній угоді йдеться про готовність ФРН розвивати енергетичне партнерство з Україною. Це, за словами Кулеби, закладає підвалину зміцнення стратегічного партнерства Києва та Берліна на багато років уперед.

"Водночас ми закликаємо нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції по "Північному потоку - 2". Процес сертифікації проєкту повинен повністю відповідати не тільки букві, а й духу європейського законодавства. Ми з нетерпінням чекаємо на призначення нового німецького уряду і бажаємо новій коаліції успіхів на благо Німеччини та Європи, що відповідає інтересам України", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що для України дуже важливим є той факт, що "майбутній німецький уряд погодився із принциповою позицією України: текст коаліційної угоди вперше визнає важливість виділення України, Грузії та Молдови в рамках Східного партнерства та підтверджує підтримку України шляхом євроінтеграції".

За його словами, українській стороні вдалося переконати німецьких партнерів про важливість "Асоційованого тріо". Окрім того, нова коаліційна угода "чітко фіксує постійну підтримку з боку ФРН суверенітету та територіальної цілісності України", зазначив Кулеба.

Також новий уряд ФРН вимагає від РФ негайного припинення спроб дестабілізації України та окупації Криму, резюмував глава МЗС.

Як повідомило 24 листопада Bloomberg, лідери Соціал-демократичної партії (СДПН), Вільної демократичної партії (СДП) та партії "Зелені" уклали угоду про створення коаліційного уряду ФРН, згідно з якою соціал-демократ Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді канцлера.

Шольц - нинішній віцеканцлер та міністр фінансів, колишній мер Гамбурга.

Bloomberg також дістав зі своїх джерел попередній перелік посад у новому кабінеті міністрів. Згідно з ним, міністром фінансів стане голова СДП Крістіан Лінднер, першою жінкою - міністеркою закордонних справ Німеччини - одна з лідерів "Зелених" Анналена Баєрбок, а співголова "Зелених" Роберт Габек - "суперміністром", що контролює економіку та політику у сфері клімату та енергетики. За матеріалами Гордон.