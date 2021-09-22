У Нацполіції назвали основні версії замаху на Шефіра

Тиск на керівництво держави і дестабілізація політичної ситуації - таку версію оприлюднив Клименко під час пресконференції.

Поліція розглядає як основні версії обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра - замах з метою тиску на керівництво держави і дестабілізацію політичної ситуації.

Як інформує УМ, про це 22 вересня це голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив під час пресконференції.

"Версії, які розглядає Національна поліція, це замах з метою тиску на керівництво держави й дестабілізація політичної ситуації. У тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав", - сказав, зокрема, очільник Нацполіції.

Клименко додав, що до розшукових дій підключені найкращі працівники відомства, яким також допомагають співробітники СБУ.

22 вересня в Київській області стріляли в автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, водій зазнав поранень.

Наразі водія, який отримав три кульові поранення, вже прооперовано.

За інформацією МВС, в автомобіль влучило понад 10 куль. Постріли буди здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра було відкрито кримінальне провадження - з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Поліція ввела у Київській області операцію "Перехоплення". За матеріалами Україна молода.