У наших партнерів немає напрацьованих альтернатив Нормандському формату - Кулеба

У партнерів України немає напрацьованих альтернатив Нормандському формату, в якому Росія була б за столом переговорів.

Про це заявив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо, що це має бути формати, в якому ми матимемо Росію за столом переговорів. Якихось конкретних напрацьованих альтернатив у наших партнерів немає зараз", - зазначив міністр.

Глава української дипломатії додав, що не очікує обговорення альтернативного формату переговорів у випадку можливої зустрічі президентів США Джозефа Байдена та Росії Володимира Путіна.

"Зараз основний фокус робиться на власне оживленні Нормандського формату. Нам, в принципі, все одно який формат, аби він був дієвим", - пояснив міністр.

15 листопада Україна, Франція і Німеччина домовилися, що продовжать наполягати на проведенні засідання міністрів у Нормандському форматі за участю глави МЗС РФ Сергія Лаврова.