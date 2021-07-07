У НАТО відповіли на пропозицію Зеленського щодо переліку реформ

Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського надати конкретний перелік реформ, які має впровадити українська сторона.

Аппатурай під час конференції з питань реформ в Україні заявив, що такого переліку немає.

"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не чисто технічні критерії... Я не кажу, що не має зв'язку між реформами і політичним рішенням - звичайно, вони пов'язані. Але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо, - сказав Аппатурай.

Спецпредставник додав, що не тільки Україна має бути готова до вступу до НАТО, але і альянс має бути готовий до розширення.

Сьогодні Володимир Зеленський заявив про те, що Україна хоче отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу інтеграції з НАТО.

За матеріалами Слово і Діло.