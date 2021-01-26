У НБУ не радять банкам співпрацювати з Дубінським – ЗМІ

Національний банк України (НБУ) повідомив банкам про санкції, введені США щодо нардепа Олександра Дубінського і попередив про ризики при співпраці з підсанкційними особами.

Про це пише LIGA.net з посиланням на лист НБУ.

«У зв'язку з цим звертаємо увагу на ризики, пов'язані зі здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, і вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам вжити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками», – йдеться в листі.

Нагадаємо, що до списку санкцій потрапили 7 громадян України. Крім Дубинського санкції ввели щодо експрокурора Костянтина Кулика, колишнього депутата Олександра Онищенка, депутата Андрія Деркача та бізнесменів Антона Симоненка, Андрія Теліженка, Петра Журавля.

Після цього президент Володимир Зеленський просив нардепа вийти зі складу фракції «Слуга народу», але Дубінський не став цього робити. Він попросив главу держави про особисту зустріч. За матеріалами Слово і Діло.