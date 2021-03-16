У парламенті України зареєструвано законопроєкт про денонсацію "харківських угод"

Члени комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нардепи "Слуги народу" Олександр Алексійчук і Олег Дунда ініціювали законопроєкт, що передбачає скасування дії "харківських угод".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєктом No0095 "Про денонсацію Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", пропонується денонсувати "харківські угоди", тобто припинити їхню дію, "сповістивши іншу сторону в передбаченому угодою порядку"; а також доручити Кабміну і МЗС проінформувати Російську Федерацію про денонсацію угоди.

Згідно з карткою, документ спрямовано на ознайомлення профільному комітету - з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.