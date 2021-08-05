У поліції Києва не підтвердили відставки Крищенка

Спікерка поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі "Сьогодні" назвала чутками повідомлення про відставку начальника Головного управління Нацполіції Києва Андрія Крищенка.

"Поліція Києва, в тому числі й начальник Андрій Крищенко, працюють у штатному режимі. Не знаю, звідки такі заяви. Будуть зміни - будемо інформувати", - сказала вона.

Про заяву щодо відставки Крищенка сьогодні написали відразу кілька українських ЗМІ. За інформацією "Сьогодні", причина відставки - пенсія.

Співрозмовники "Української правди" теж кажуть, що заяву Крищенко подав, але поки що її не підписали.

"Він поки що працює, виконує свої функції. Але головою поліції Києва не буде. Це питання вже вирішене, залишилися лише технічні деталі", - сказав співрозмовник видання.

Крищенко обіймає посаду заступника голови Нацполіції - начальника Головного управління Національної поліції в Києві із 15 грудня 2015 року. За матеріалами Гордон.