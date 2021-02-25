У поліції заперечили обшук в офісі ОПЗЖ, але підтвердили затримання автобусу в центрі Києва

Очільник Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заперечив інформацію щодо обшуків в офісі ОПЗЖ, проте наголосив, що на вулиці Шота Руставелі було перехоплено автобус і затримано осіб, які перебували в ньому

Про це він заявив в коментарі Інтерфакс-Україна.

"У Голосіївському районі була мирна акція щодо забудови. Під'їхали два автобуси, з них вийшли люди в чорному, зробили кілька пострілів із травматичної зброї, потім поїхали. Було введено план спеціальної поліцейської операції в Києві, й під час відпрацювання затримано два автобуси", - повідомив Крищенко.

Він зазначив, що один автобус затримали в районі вулиці Шота Руставелі в Києві, а інший - у Київській області.

"Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК (хуліганство - ІФ), жодного стосунку до обшуків не має", - наголосив Крищенко.

Нагадаємо, раніше народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ілля Кива заявив, що СБУ проводить обшуки в офісі партії та затримує співробітників.

За твердженням ОПЗЖ, на території поруч із офісом поліція затримала автобус, в якому знаходились співробітники фірми "Шторм". У партії назвали затримання "провокацією", а також "переслідуванням та спробою залякування членів і прихильників політсили". За матеріалами Еспресо TV.