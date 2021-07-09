У президентському рейтингу лідирують Зеленський і Порошенко, - опитування SOCIS

9 липня, 2021 п'ятниця 10:55 Володимир Зеленський та Петро Порошенко лідирують у президентському рейтингу - такі результати опитування публікує SOCIS

Якби вибори відбувалися наступної неділі, то за Володимира Зеленського проголосували 28,8 тих, хто визначився і піде голосувати, за Петра Порошенка - 18,4%, йдеться в даних опитування.

Інші кандидати: Ігор Смешко - 10,3%, Юлія Тимошенко - 8,5%, Юрій Бойко - 7,9%, Володимир Гройсман - 4,2%, Дмитро Разумков - 4,1%, Євген Мураєв - 3,9%, Віктор Медведчук - 3,4%, Олег Ляшко - 1,9%, Віталій Кличко - 1,9%, Олег Тягнибок - 1,2%, Кіра Рудик - 0,7%.

У другому турі за Зеленського готові проголосувати 60%, за Порошенка - 40%. Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році за Володимира Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка 24,45%.

У рейтингу політичних партій лідирують "Слуга народу" (24,8% від тих, хто визначився і готовий голосувати) та "Європейська Солідарність" (18,1%). За ОПЖЗ готові голосувати 13,3%, ВО "Батьківщина" 10,8%, "Сила і честь" 8,3%, "Українська стратегія Гройсмана" 4,9%, ВО "Свобода" 3,6%, Партія Шарія 2,9%, "Голос" 2,9%, "Наші" 2,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" 2,0%, "За майбутнє" 1,6%, "Опозиційний блок" 1,5%, ПроПозиція 0,7%.

Партію "Європейська Солідарність" вважають реальною опозицією до влади 29,5%. 24,8% назвали опозицією партію ОПЗЖ, "Батьківщину" - 13,7%, "Голос" - 4,5%.

Опитування проведене 25 -30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

За матеріалами Еспресо TV