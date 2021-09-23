У Путіна "не розуміють", про що йому зараз розмовляти із Зеленським

У Кремлі вважають, що двостороння зустріч російського лідера Володимира Путіна з президентом Володимиром Зеленським відбудеться не раніше, ніж обидва "зрозуміють, про що їм розмовляти". Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише пропагандистське агентство РФ ТАСС.

Раніше сьогодні Зеленський заявив, що зустріч буде, "коли Путін буде готовий". Працівники росЗМІ запитали Пєскова, коли це станеться.

"Безумовно, два президенти зустрінуться, коли вони обидва будуть готові, коли буде якийсь порядок денний їх спілкування, коли вони зрозуміють, про що їм розмовляти. Тоді вони й зустрінуться", - не додав жодної конкретики в тему представник Кремля.

Зеленський неодноразово висловлював готовність до переговорів з Путіним, проте той відмовляється від них, якщо там буде тема тимчасово окупованого Росією Криму. На Банковій відповідають, що зустрічі без цього питання не буде. Публічних зрушень, як і раніше, немає. 20 квітня 2021-го Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. Той відповів, що готовий зустрітися в Москві. Також навесні РФ запропонувала провести на Донбасі зустріч в нормандському форматі й покликати на неї бойовиків. Зеленський заявив, що не говоритиме з терористами. Ще у квітні Зеленський заявляв, що "все йде до того", що їх зустріч з Путіним відбудеться. У вересні голова МЗС Кулеба заявив, що Україна "поки не може зупинити Росію - це реальність", але обов'язково "притягне її до відповідальності". За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.