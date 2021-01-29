У Путіна виключили приєднання Донбасу: питання не стоїть на порядку денному

Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас. Це питання не стоїть на порядку денному.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Зокрема, він прокоментував заклик російської пропагандистки Маргарити Симоньян включити окуповані частини Донецької та Луганської областей до складу Росії.

"Маргарита Симоньян є медіаменеджером і журналістом. Вона жодним чином не може бути виразником офіційної позиції Російської Федерації. Ані прямо, ані побічно цього питання (про приєднання Донбасу, - ред.) на порядку денному не стоїть", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, цими днями в окупованому Донецьку проходить так званий форум за участю, в тому числі російських політиків і пропагандистів. На форумі прийняли доктрину "Російський Донбас", яка передбачає захоплення всієї території Донецької і Луганської областей України. За матеріалами РБК-Україна.