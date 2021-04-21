У Раді Федерації РФ вважають, що в зустрічі Зеленського і Путіна на Донбасі немає сенсу

Пропозиція президента України Володимира Зеленського про зустріч із російським президентом Володимиром Путіним на Донбасі не має сенсу. Таку думку висловив перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ із міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє російський ТАСС.

Він вважає, що звернення Зеленського є "заявою гарного актора, тому що смислового навантаження в ньому немає".

За словами Джабарова, Путін не зацікавлений у проведенні такої зустрічі.

"Із якого переляку наш президент має з ним зустрічатися на Донбасі", - сказав російський посадовець, додавши, що Зеленський не контролює ситуації на окупованих Росією територіях.

На думку представника Ради Федерації РФ, Зеленському потрібно вести перемовини з бойовиками "ДНР" і "ЛНР", оскільки "Росія не є стороною конфлікту".

Контекст:У своєму зверненні, опублікованому 20 квітня, Зеленський запропонував Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Пропозиція українського президента пролунала напередодні виступу Путіна з посланням до Федеральних зборів РФ. За матеріалами Гордон.