У Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо розслідування "справ Майдану"

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк пропонує запросити генерального прокурора Ірину Венедіктову на годину запитань до уряду у Верховній Раді зі звітом щодо розслідування "справ Майдану".

"Я хочу внести пропозицію: цього тижня запросити до Верховної Ради генерального прокурора України Ірину Венедіктову. Вона може відзвітувати перед парламентом і суспільством про перебіг і поточні підсумки розслідування "справ Майдану", дати цілісну оцінку цим подіям", - зазначила Кондратюк під час погоджувальної ради в понеділок.

Водночас вона закликала розглянути проєкт постанови про заяву українського парламенту у зв'язку з сьомою річницею Революції гідності, оскільки "вкрай несправедливою є відсутність належної оцінки цих подій Верховною Радою цього скликання".

Як повідомлялося, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні 15 лютого рекомендував парламенту затвердити проєкт постанови про заяву Верховної Ради у зв'язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності (No2739). За матеріалами Інтерфакс-Україна.