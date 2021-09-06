У Раді ініціювали позачергове засідання для звернення до США

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко заявив, що на цьому тижні парламент може зібратися на позачергове засідання. На ньому хочуть розглянути звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (проєкт постанови No5380).

Про це він повідомив у фейсбуку.

Підписи було зібрано ще кілька місяців тому - в квітні-червні. За словами Гончаренка, тоді він не подав їх через прохання одного з лідерів "Слуги народу" Давида Арахамії.

Депутат стверджує, нібито Арахамія пояснював своє прохання надією "на те, що ми отримаємо чи ПДЧ чи якусь особливу безпекову угоду".

Оскільки цього не сталося, Гончаренко у понеділок, 6 вересня, подав підписи в Раду.

"Орієнтовно позачергова сесія відбудеться у четвер", - заявив депутат.

Нагадаємо, що у 2017 році Верховна Рада вже просила Конгрес США укласти з Україною оборонну угоду і надати Україні статус основного союзника поза НАТО. Поки що це ні до чого не призвело.

Статус основного союзника США поза НАТО мають 18 країн, включаючи Ізраїль і Японію. За матеріалами LB.ua