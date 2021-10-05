У Раді ініціюють термінове проведення погоджувальної ради 5 жовтня

Фракція "Слуга народ" і група "За майбутнє" ініціюють термінове проведення 5 жовтня погоджувальної ради для затвердження порядку денного парламенту, заявив народний депутат з СН Олександр Качура в коментарі "Інтерфакс - Україна. На погоджувальну раду пропонують винести проєкт порядку пленарних засідань на 5-8 жовтня, який попередньо був розісланий депутатам.

"Відповідно до частини сьомої статті 73 Регламенту Верховної Ради України, засідання погоджувальної ради скликається головою Верховної Ради України, а в разі його відсутності - першим заступником або заступником голови Верховної Ради України або за ініціативою представників двох чи більше депутатських фракцій (депутатських груп) у разі необхідності. Депутатська фракція "Слуга народу" і депутатська група "Довіра"... ініціюють терміново і невідкладно скликання засідання погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) 05.10.2021", - наголошується в документі.

Перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук 5 жовтня достроково закрив засідання через відсутність затвердженого порядку денного. Достроково закрити засідання депутати вирішили під час півгодинної перерви.

Сьогодні спікера парламенту Дмитра Разумкова на два дні відсторонили від ведення засідань парламенту. При цьому з Русланом Стефанчуком двічі намагалися зробити те ж саме, але не вийшло. Оскільки монобільшість голосувала проти для відсторонення першого віцеспікера не вистачило голосів.

Верховна Рада проголосувала за включення питання відставки спікера Дмитра Разумкова до порядку денного. Як повідомляло раніше ZN.UA, розглянути питання відставки Разумкова хочуть у четвер, 7 жовтня. За погодженим у Трускавці планом, очолити парламент має Руслан Стефанчук - чинний перший віцеспікер, а його місце займе перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

"Слуга народу" змогла зібрати 175 підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. За матеріалами Інтерфакс-Україна, ZN.UA