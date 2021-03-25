У Раді немає проєктів постанов про звільнення міністрів - Разумков

Народні депутати не вносили на розгляд парламенту проєкти постанов про звільнення тих чи інших міністрів, які можна було б розглядати у сесійній залі, і навряд найближчим часом внесуть.

Таку думку Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив в ефірі Українського радіо, коментуючи інформацію щодо перспектив звільнення міністра охорони здоров'я, передає Укрінформ.

"Щодо розмов про відставку Степанова, вони точаться достатньо давно. Вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими у парламенті, але станом на сьогодні по жодному з міністрів реальних проєктів постанов про звільнення, які б незабаром могли бути розглянуті у залі, немає. Я не впевнений, що найближчим часом вони з'являться", - сказав Разумков.

Він додав, що до роботи керівництва МОЗ є питання стосовно процесу забезпечення країни вакцинами проти коронавірусу, але не може бути в усьому винне одне відомство. "Є проблеми, великі проблеми. Я ж не буду на чорне говорити, що це біле, багато критики лунає і в бік МОЗ, і в бік інших відомств. Але тут повинна бути єдина позиція усіх представників влади для об'єднання зусиль для того, щоб захистити громадян", - сказав Голова ВР.

Разумков вважає, що під час пандемії та вакцинальної кампанії змінювати міністра буде не на користь цим процесам.