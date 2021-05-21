У Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання ХАМАС терористичною організацією

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС і визнання її терористичною організацією. Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк 20 травня у Facebook.

"Україна має визнати ХАМАС терористичною організацією. Такий проєкт постанови я зареєструвала в Раді", - написала нардеп.

Проєкт постанови No5530 "Про засудження діяльності радикальної ісламської організації ХАМАС і визнання її терористичною" зареєстрували 20 травня на сайті Верховної Ради, але тексту проєкту постанови поки не опубліковано.

Василевська-Смаглюк повідомила, що ініціативу вже підтримало 80 народних депутатів. Серед авторів проєкту вказано депутатів від фракцій "Слуга народу", "Опозиційної платформи - За життя", "Батьківщини" і депутатської групи "За майбутнє".

За її словами, цим кроком Україна приєднається до стратегічних партнерів - Євросоюзу, США, Канаді, а також Великобританії та Японії, які давно визнали це радикальний рух терористичною організацією.

"Крім того, такими діями ми робимо крок назустріч Ізраїлю. І цей крок давно назрів. Не в останню чергу тому, що головною країною, яка не лише не визнає ХАМАС терористичною організацією, а й політично підтримує цей рух, є Російська Федерація, яка радо приймає ватажків ХАМАС у Москві і чий міністр закордонних справ називає їх "любими друзями", - написала вона.

Також Василевська-Смаглюк заявила, що Кремль використовує терористів ХАМАС для тиску на США, щоб вимагати поступок з інших питань - зокрема щодо визнання анексії Криму і урегулювання воєнного конфлікту на Донбасі на умовах Москви.

Проєкт зареєстровано на тлі палестино-ізраїльської кризи, яка загострилася протягом останніх півтора тижня.

Увечері 20 травня Ізраїль і рух ХАМАС домовилися про взаємне припинення вогню, станом на ранок 21 травня домовленості дотримуються, пише Times of Israel. За матеріалами Гордон.