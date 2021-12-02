У Раді зареєстровано законопроєкт про множинне громадянство

У Верховній Раді 2 грудня зареєстровано законопроєкт президента України Володимира Зеленського No6368, який дасть українцям змогу мати не одне громадянство. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроєкт визначено главою держави як невідкладний.

Тексту документа на сайті Верховної Ради наразі не опубліковано.

1 грудня під час виступу на засіданні парламенту Зеленський заявив, що подасть до Ради законопроєкт про множинне громадянство.

Контекст:

Наразі законодавство України забороняє мати подвійне (і більше) громадянство. Відповідно до ст. 4 Конституції України, у країні "є єдине громадянство". Проте жодних санкцій за подвійне громадянство не передбачено.

13 грудня 2019 року Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону щодо внесення змін до деяких законів України стосовно питань громадянства. Він передбачав, зокрема, звільнення військовослужбовців-контрактників та росіян, яких переслідують на батьківщині, від обов'язку відмовлятися від іноземного громадянства після набуття громадянства України. Окрім того, проєкт закону пропонував розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням.

На засіданні погоджувальної ради 18 травня 2020 року законопроєкт розкритикували представники фракцій "Європейська солідарність" та "Батьківщина". 19 травня розгляд законопроєкту відклали.

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українцям необхідна можливість мати подвійне громадянство з іншими країнами, за винятком Росії.

Наприкінці січня 2021 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт No4640 "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України".

26 лютого 2021 року РНБО України доручила Кабінету Міністрів, Центральній виборчій комісії та Службі безпеки України проаналізувати українське законодавство з питань подвійного (множинного) громадянства. РНБО, зокрема, запропонувала легалізувати подвійне громадянство в Україні, заборонивши водночас особам, які мають паспорти іноземних держав, претендувати на державні посади та балотуватися в депутати. Урядовий законопроєкт потрібно скерувати до Верховної Ради протягом шести місяців.

4 березня Зеленський ввів рішення РНБО в дію. За матеріалами Гордон.