У Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про деолігархізацію

У Верховній Раді України зареєстрували альтернативний законопроєкт про деолігархізацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Так, група нардепів з опозиційних фракцій зареєструвала у ВР законопроєкт No5599-1 про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу.

Він був зареєстрований 15 червня та переданий на розгляд керівництву Ради. Тексту законопроєкту на сайті наразі немає.

Зазначимо, що зокрема, серед авторів законопроєкту народні депутати від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко. Від "Голосу" Рустем Умеров, Андрій Осадчук та від "Батьківщини" Сергій Власенко, Олександр Абдулін.

2 червня у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт No 5599 про олігархів.

3 червня у ВР оприлюднили текст президентського законопроєкту No5599 про олігархів.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" у парламенті Євгенія Кравчук заявила, що окрім законопроєкту про деолігархізацію буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроєктів через те, що в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів.

Як зазначав раніше секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, наразі до категорії олігархів можна внести 13 осіб. За матеріалами УНН