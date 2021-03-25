У РНБО немає жодного документа, який би стосувався операції щодо вагнерівців - Данілов

На розгляд Ради національної безпеки й оборони України не надходило питання про спецоперацію щодо затримання бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" українськими спецслужбами. Про це в інтерв'ю "ВВС News Україна", опублікованому 24 березня, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Офіційно жодного документа, який би стосувався операції, яку ви називаєте по вагнерівцях, ми так не називаємо, в апараті РНБО немає і ніколи не було. Жодного питання з приводу цих речей не було", - сказав він.

Данілов заявив, що публічне обговорення роботи розвідки - "це моветон".

"Так не робить жодна країна у світі. Якщо ми кажемо, що ми держава і в нас є потужна розвідка, а вона у нас є, то ми не маємо права говорити про те, де вони працюють, як вони працюють, чим вони займаються. Це закрита інформація на 100%", - підкреслив секретар РНБО.За матеріалами Гордон.