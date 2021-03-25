У РНБО пояснили ігнорування санкцій США проти олігарха Коломойського
Україна не отримувала жодних документів від Сполучених Штатів Америки, на основі яких можна запровадити санкції проти Ігоря Коломойського та нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.
Про це в інтерв'ю виданню НВ заявив прессекретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
Він пояснив, чому Україна не реагує на санкції США проти Коломойського, а також нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.
"Якщо країна (США - ред.) відповідним чином буде передавати свої документи в Україну, ми будемо їх розглядати у відповідних інститутах. Після чого можуть відбуватися ті процеси, про які ви зараз говорите. Це не моя примха чи якогось іншого члена РНБО, ми маємо справу з документами", - підкреслив Данілов.
Крім того, за його словами жодних документів щодо Коломойського, Дубінського або Деркача в офіційних інституціях України немає.
"Якщо вони будуть, це вже питання іншого порядку", - зауважив секретар РНБО.
Нагадаємо, Андерс Аслунд в ефірі "Прямого" заявив, що чинна адміністрація Білого дому може вимагати екстрадиції Коломойського.
Раніше Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та його оточення через його зв'язки з корупцією.
За матеріалами Прямий канал.