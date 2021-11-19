У Саакашвілі судоми, він може впасти у кому - омбудсмен Грузії

У експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі розвинулося небезпечне ускладнення, і він може впасти в кому.

Про це йдеться в заяві омбудсмена Грузії, поширеній сьогодні, передає Укрінформ з посиланням на Новости-Грузия.

Як зазначають експерти, у третього президента "розвинулося одне з найважчих ускладнень", викликаних тривалим голодуванням, - судоми, спричинені енцефалопатією Верніке.

Медики вказують, що для повної оцінки осередкових процесів у головному мозку потрібно провести дослідження магнітно-резонансної томографії (МРТ), у тому числі МР-венографію. Також рекомендується процедура електроенцефалограми (ЕЕГ).

"Виходячи з того, що стан критичний і з урахуванням очікуваних ускладнень, Народний захисник і група експертів ще раз закликають міністра юстиції/спеціальну пенітенціарну службу негайно перевести Міхеіла Саакашвілі в належно функціонуючий багатопрофільний госпіталь з більшим досвідом роботи, оскільки очевидні серйозніші ускладнення - вірогідність розвитку епілептичного статусу, викликаного енцефалопатією Верніке, або коми, що може закінчитися смертю", - сказано в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 18 листопада знепритомнів у тюремній лікарні, йому знадобилася медична допомога.

Як повідомлялося, 1 жовтня експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі було затримано в Грузії, де проти нього порушили кілька кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі було переведено до лікарні в'язниці No18 у Глданському районі Тбілісі з в'язниці у Руставі. У переданому адвокатам листі політик повідомив, що під час переведення його "тягнули по землі, шарпали за волосся та кілька разів ударили по шиї".

МЗС України закликало перевести Саакашвілі до цивільної медустанови.

11 листопада Спеціальна пенітенціарна служба при Міністерстві юстиції Грузії поширила відеокадри переведення Саакашвілі до тюремної лікарні, де видно, як його туди заносять, тримаючи за руки та ноги.

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єр- міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі висловив прохання розглянути можливість допуску до колишнього президента Грузії українських лікарів, у чому йому було відмовлено.

15 листопада Денісова прибула до Грузії, щоб відвідати Саакашвілі у пенітенціарній установі No18 у місті Глдані. Посольство України в Грузії надіслало запит до Міністерства юстиції Грузії щодо надання дозволу на відвідання Саакашвілі 16 листопада.

16 листопада Денісова поінформувала, що їй відмовили у відвідуванні колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі No18 м. Глдані (Грузія).