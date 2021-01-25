У СБУ попередили про загрозу вторгнення Росії

Служба безпеки України повідомила про загрозу російського вторгнення в Україну у відповідь на запит "Радіо Свобода" про цілі та сценарії осінніх навчань українських силових структур у Херсонській області в районі Північно-Кримського каналу, Каховської гідроелектростанції та Каховського судноплавного шлюзу.

"Посилюються угруповання збройних сил Російської Федерації та його наступальний потенціал, регулярно проводяться масштабні військові навчання поблизу державного кордону України, що свідчить про збереження загрози військового вторгнення. Зростає мілітаризація тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - підкреслили у СБУ.

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна і більшість країн світу.

У 2014 році, відразу після анексії Криму, Росія почала збройну агресію на сході України. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, - з іншого. Офіційно РФ не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на оприлюднені Україною факти і докази.за матеріалами Гордон.