У СБУ вказали, що заява ФСБ РФ про затримання "українських агентів" - фейк

У Службі безпеки України заявили, що інформація ФСБ Росії про затримання трьох "агентів" - громадян України - є фейковою, й подібні заяви потрібно розглядати через призму гібридної війни. Про це в коментарі УНН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Подібні заяви ФСБ РФ варто розглядати виключно через призму гібридної війни, у якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків мають визначну роль. Нагадуємо, що одне з головних завдань СБУ - протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб саме на території України. І лише за 9 місяців цього року ми викрили близько 50 таких агентів. Двох із них - "на гарячому", під час спроби вчинення диверсійно- терористичних актів", - повідомив Дехтяренко.

За його словами, зокрема, у листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ РФ і перехоплено їхні розмови.

"Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками", - додав Дехтяренко.

ФСБ Росії раніше 2 грудня повідомила про затримання нібито трьох "агентів" - громадян України. Один з них нібито готував "теракт".