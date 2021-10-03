У "Слузі народу" гарантували, що тих, хто голосуватиме проти відставки Разумкова, мандатів не позбавлять - нардеп Яременко

Народним депутатам України з фракції "Слуга народу" керівництво пообіцяло не карати за відмову голосувати за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Про це 2 жовтня у Facebook повідомив нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко.

"Керівництво фракції дало гарантію всім, хто проголосують проти відставки спікера й вирішать піти з фракції, що" Слуга народу "не застосовуватиме проти них каральні санкції у вигляді позбавлення мандату", - написав він.

Нардеп вважає, що, "можливо, це було б процедурно правильно, але політично ситуація перезріла".

"Розмови з Разумковим президента [Володимира Зеленського] й [голови парламентської фракції "Слуга народу"] Давида Арахамії відбувалися неодноразово. Я підписав відповідне звернення (мій підпис був 160 якийсь). Голосів для початку процедури достатньо", - пояснив Яременко.

Він стверджує, що кандидатури "нового спікера" не обговорювали, але, "здається, усі здогадуються".

Яременко також заявив, що почуте від Зеленського й Арахамії "про втрату політичного зв'язку та взаємної довіри" з Разумковим "однозначно" стало для нього новиною та "більше ніж переконливим із точки зору необхідності ініціювання процедури відставки спікера".

"Опоненти цього рішення (вони є, хоч і дуже небагато) називали лише один контраргумент - треба приймати рішення лише після розмови з Разумковим", - написав нардеп.

Разумков став спікером Ради 29 серпня 2019 року. Із травня до грудня 2019 року він був головою пропрезидентської партії "Слуга народу", пройшов у Раду під першим номером її виборчого списку. До участі в парламентських виборах був політтехнологом, займався бізнесом.

У фракції "Слуга народу" і Разумкова є розбіжності щодо закону про деолігархізацію. Спікер, усупереч рішенню фракції, передав законопроєкт на експертизу до Венеціанської комісії до його розгляду у другому читанні.

В Офісі президента ситуацію, яка склалася назвали "світоглядним конфліктом" і не відкинули можливості, що в неї втрутиться президент Володимир Зеленський. У фракції конфлікт із Разумковим назвали "складною виробничою ситуацією" і припустили можливість відставки спікера Ради.

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що 16 вересня Арахамія під час футбольного матчу в Києві домовлявся про голоси за відставку Разумкова з бізнесменом Ігорем Коломойським. 17 вересня Арахамія спростував цю інформацію.

30 вересня він звернувся до Разумкова від імені фракції "Слуга народу" з проханням видати підписні листи для збирання підписів про відкликання голови парламенту. Листи за цим зверненням підготували, прессекретарка Разумкова повідомила, що їх можна забрати в апараті Ради. Арахамія подав ще одне таке саме звернення, але вже від себе особисто.

Унаслідок конфлікту у "Слузі народу" вирішили не запрошувати Разумкова на виїзне засідання фракції у Трускавці.

2 жовтня нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко повідомив, що його фракція зібрала не менше ніж 160 підписів із необхідних 150 для ініціювання відкликання Разумкова з посади спікера Ради. Усього у фракції 244 нардепи.

Процедуру відкликання планують розпочати 4 жовтня. За матеріалами "Гордон".