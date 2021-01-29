У "Слузі народу" почався збір підписів за виключення Дубінського з фракції, - нардеп Качура

У фракції СН у Верховній Раді почали збирати підписи за виключення народного депутата Олександра Дубінського

Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура у Telegram.

"Я не почув ні з відкритих джерел, ні від Дубінського аргументацію, яка б дозволила мені прийняти зважене рішення з цього питання", - написав він.

Він вважає, що народні депутати повинні діяти у відповідності законами України, в яких "нічого не передбачено про персональні санкції" Дубінський заявив, що не планує виходити з фракції після того, як США наклали на нього санкції. Згодом, Офіс генпрокурора відкрив 2 провадження проти Дубінського. 26 січня Дубінський записав звернення до президента Володимира Зеленського, де просить особистої зустрічі та погрожує розвалити фракцію "слуг". За матеріалами Еспресо TV