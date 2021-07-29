У "Слузі народу" пояснили слова Арахамії про гостру дискусію між Байденом і Зеленським

У пропрезидентській політсилі "Слуга народу" підкреслили, що запорука успіху будь - яких переговорів - це їх ретельна підготовка. Що стосується зустрічі глав США та України Байдена і Зеленського, то відповідальність за цей діалог покладають на МЗС і Офіс президента.

Про це повідомила народний депутат Євгенія Кравчук в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24". За словами нардепа, заява голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо гострої дискусії між Байденом і Зеленським, пов'язана з узгодженням США і Німеччиною питання "Північного потоку-2"

"Насправді, у візитах на такому високому рівні дуже важливу роль відіграє попередня підготовка. Ми очікуємо, що глава МЗС Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак відправляться заздалегідь до Вашингтона, щоб готувати цей візит. Багато в чому зіграє підготовча робота. А з приводу "підвищених тонів", Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше мав на увазі те, що це буде розмова рівноправних партнерів", - зазначила нардеп.

Раніше Олексій Арестович, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі, прокоментував відносини української влади з союзниками. У разі, якщо в Євросоюзі та США буде посилюватися вплив російських лобістів і буде реалізована політика здачі українських інтересів, розглядається східний вектор. За матеріалами ASPInews.