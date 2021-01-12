У Слузі народу прокоментували внесення Дубінського у список санкцій США

У фракції окремо зазначили, що висловлювання і позиція Дубінського дуже часто резонує з їх офіційною позицією

В "Слузі народу" прокоментували внесення депутата їх партії Олександра Дубінського в список осіб, проти яких в США ввели санкції. Фракція збирається уважно вивчити обставини ситуації.

Про це APnews пише з посиланням на коментар "слуги народу" Євгенії Кравчук "Інфтерфакс-Україна".

"Нам точно буде потрібен певний час, щоб вивчити ситуацію. Але в будь-якому випадку, позиція фракції, як і в принципі позиція держави, полягає в тому, що втручатися у вибори в будь-якої країни неприпустимо", - заявила Кравчук.

Кравчук окремо зазначила, що висловлювання і позиція Дубінського дуже часто резонує з офіційною позицією фракції. Але що стосується санкцій - "коректніше", щоб їх коментував сам Дубінський.

Також депутат розповіла, що 25 січня заплановано перше засідання фракції в офлайн-режимі, хоча при необхідності депутати зможуть "зустрітися" і раніше - в онлайні.

Уряд США ввело санкції проти ряду громадян і ЗМІ України за "втручання в президентські вибори".