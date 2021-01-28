У Слузі народу розповіли, скільки коштує проведення референдуму

Організація, підготовка та проведення референдуму в Україні обійдеться приблизно в 1-2 мільярди гривень.

Народні депутати від Слуги народу Олександр Корнієнко та Данило Гетманцев розповіли, за які гроші будуть проводити референдуми в Україні.

За їх словами, вартість проведення всеукраїнського референдуму оцінюється приблизно у 2 млрд гривень.

"Ну десь приблизно буде близько 2 млрд гривень", - сказав Корнієнко, коментуючи витрати на проведення всеукраїнського референдуму, передає Україна 24.

При цьому він додав, що приблизно така ж сума була витрачена на підготовку і проведення виборів до місцевих органів влади в жовтні 2020 року.

Данило Гетманцев, своєю чергою, зазначив, що гроші на проведення референдуму будуть виділятися з резервного фонду Кабінету Міністрів.

При цьому, спікер парламенту Дмитро Разумков напередодні заявив, що найближчим часом в Україні навряд чи можна буде провести референдум.

"Найближчим часом навряд чи можна буде провести референдум. Тому що він передбачав, фактично, можливість проведення референдуму, починаючи з 2022 року. І сьогодні є обмеження і щодо фінансів, ви всі розумієте, що ми знаходимося в режимі ковіда, в режимі досить серйозної економії бюджетних коштів", - заявив Разумков.

На початку червня 2020 року президент Володимир Зеленський вніс до Ради як невідкладний законопроєкт про народовладдя через український референдум (No3612).

Парламент прийняв документ у першому читанні 18 червня - його підтримали 252 народних обранці. За матеріалами Главред.