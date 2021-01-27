У Зеленського прокоментували розмову Путіна з Байденом

Телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та російським президентом Володимиром Путіним є свідченням поверненням нової американської адміністрації у світовий порядок денний з традиційними цінностями. Водночас це добрий знак для України.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Безумовно, новий президент США відразу активно включився в глобальний порядок денний. На мій погляд, телефонна розмова між Байденом і Путіним - це позначення ключового пріоритету нової адміністрації, свого роду сигнал: ми повертаємося у світовий порядок денний з традиційними цінностями і традиційною жорсткістю стосовно тих, хто порушує правила", - зазначив Подоляк.

І хоча формальна, за його словами, причина розмови стосувалася теми стратегічного роззброєння, його наповнення було набагато ширше і об'ємніше і виглядає ідеально для інтересів України.

"Джо Байден не просто підтвердив ключову позицію щодо безумовної підтримки Америкою суверенітету і територіальної цілісності України. Але поставив питання підтримки нашого суверенітету фактично першим - в контексті загальновідомих загроз і ризиків з боку Росії проти правил і цінностей цивілізованого світу", - додав Подоляк.

Радник голови ОП переконаний: у Росії є тільки один шанс на хоч якісь мінімально нормальні відносини з Америкою і цивілізованим світом - повне припинення агресивної політики Росії.

"І найперше в цьому - припинення агресії проти України, повернення Росією всіх наших тимчасово окупованих територій, відмова від підтримки різних незаконних збройних бандформувань. Президент Байден акцентував це дуже чітко, предметно і системно", - резюмував він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше після того, як очолив Білий дім, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Телефонна розмова відбулася 26 січня.

Додамо, перші телефонні розмови Байден провів з прем'єром Канади Джастіном Трюдо і президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором.

За матеріалами РБК-Україна