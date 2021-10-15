У Зеленського розповіли, чи планується зміна міністра оборони

В Офісі президента оцінили ймовірність відставки міністра оборони України Андрія Тарана. Там повідомили, що глава Міноборони нещодавно контактував з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна на заяву прессекретаря Сергія Никифорова під час брифінгу.

Прессекретар Зеленського коротко відповів на питання журналістів щодо ймовірності відставки Тарана найближчим часом.

"Міністр оборони нещодавно літав разом з президентом на Донбас. Ніщо не вказує на те, що можлива зміна міністра оборони", - сказав Никифоров.

Раніше повідомлялося, що під загрозою звільнення перебувають 4-5 міністрів, зокрема: віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр оборони Андрій Таран, міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський, перший віцепрем'єр, міністр економіки Олексій Любченко.

Нагадаємо, під час засідання 15 жовтня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) звернулася до Кабінету міністрів з проханням перевірити якість роботи керівництва Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.