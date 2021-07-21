У Зеленського відповіли на статтю в Politico про "заборону" критикувати угоду США і Німеччини

Політична реальність складніша за фентезійні картинки - Україна не може покладатися на обіцянки і хоче з'ясувати позиції США і Німеччини щодо російсько-німецького газопроводу Північний потік-2 під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на прохання LIGA.net прокоментувати статтю Politico, в якій говорилося, що США попросили Україну не критикувати майбутню угоду з Німеччиною щодо ПП-2.

"Політична реальність завжди набагато складніша, ніж фентезійні інформаційні картинки про добро і зло, які малюються і окремими представниками політичної спільноти, зокрема американської і зокрема для інших країн, і часто - в ЗМІ", - заявив він.

Він зазначив, що Україна, як і низка держав Східної та Центральної Європи, хоче не допустити реалізації ПП-2 в тому вигляді, яким його бачить Кремль.

За його словами, проєкт газопроводу загрожує не тільки Україні, але і Європі загалом, а РФ в ньому зацікавлена "далеко не з економічних причин" і "витрачає гігантські ресурси на лобіювання в політичних кулуарах, зокрема німецьких і американських".

Подоляк зазначив, що для забезпечення безпеки України та Європи ведеться робота на різних рівнях на мовах політики, дипломатії та юриспруденції.

"Ми не можемо покладатися на формальні політичні обіцянки. На мій погляд, все це повинно бути дійсно прояснено під час актуального візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона", - додав він.

15 липня канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден обговорили Північний потік-2 у Вашингтоні. Меркель заявила, що їхні оцінки наслідків ПП-2 відрізняються, але транзит газу через Україну повинен бути збережений, а у ЄС є механізм санкцій, якщо РФ не поважатиме право України як транзитної країни. Байден підкреслював, що Москва не повинна використовувати енергетику як зброю.

19 липня Reuters повідомило, що США і Німеччина досягли компромісу щодо ПП- 2, але відновлення скасованих санкцій США проти Nord Stream 2 AG не буде. Вчора в Україні на переговори щодо ПП-2 прилетів радник Держдепу США Дерек Чолле. Завтра він обговорить цю тему в Польщі.

Сьогодні американське видання Politico повідомило, що чиновники адміністрації Байдена закликали українських колег не критикувати майбутню угоду з Німеччиною.