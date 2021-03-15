У ЗМІ опублікували нові записи розмов "Медведчука-Суркова"

У ЗМІ з'явились нові записи розмов між нібито одним із лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком та експомічником президента РФ Владиславом Сурковим. Двоє чоловіків обговорювали схеми на окупованому Донбасі та Мінські угоди.

Зокрема записи розмов опублікувало видання "Обозреватель", посилаючись на власні джерела.

Всього на записах представлені три розмови між чоловіками, яких видання ідентифікує як "Віктора Медведчука" та "Владислава Суркова". Однак коли саме ці аудіо були записані невідомо.

Чоловіки обговорюють призначення так званого міністра оборони "ДНР" Кононова, створення певної Ради міст та корупційні схеми на Донбасі, зокрема постачання готівки до Дебальцевого. Також на записах згадують Мінські угоди, щодо пунктів яких "Медведчук" мав передати деякі побажання "Владислава Суркова".

Раніше видання "Цензор.нет" опублікувало аудіозаписи, на яких двоє чоловіків, чиї голоси схожі на голоси Віктора Медведчука та Владислава Суркова, обговорюють постачання електроенергії до Криму та обмін полоненими на Донбасі.

Запис розмови зробили нібито ще у 2014 році. Чоловіки на записі обговорюють схему постачання електроенергії на територію окупованого Криму, до якої залучена російська енергетична компанія "Интер РАО" та її структури.

Також чоловіки на записі обговорюють обмін полоненими. Один із голосів, який видання ідентифікує як "Віктора Медведчука", згадує пропозицію взяти участь у звільненні полонених.

У Службі безпеки України нам повідомили, що наразі опубліковані у ЗМІ плівки досліджуються.

"Ці записи ретельно вивчаються слідчим та оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення, зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко. За матеріалами hromadske.ua