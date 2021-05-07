Участь України в саміті НАТО ще не підтверджена, - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, чи братиме Україна участь у саміті НАТО. За її словами, участь України ще не підтверджена.

Про це віцепрем'єр написала на сторінці у Facebook.

Як пояснила Стефанішина, наразі порядок денний саміту НАТО ще не затверджений, тільки відомо, що він відбудеться 14 червня. Вона додала, що участь партнерів НАТО таких, як Україна, визначається у діалозі з Альянсом.

"Саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається в двосторонньому діалозі. Ця робота іще триває і зарано остаточно говорити про її результати", - зазначила віцепрем'єр.

Стефанішина розповіла, що 17-18 травня перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі, під час якого планує обговорити всі важливі питання взаємодії України та НАТО.

"Інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. Наразі працюємо над розширенням співпраці за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей", - заявила вона.

Головними темами цьогорічного саміту НАТО будуть агресія Росії, тероризм, кібербезпека, зміни клімату, а також посилення позицій Китаю. Україна ж сподівається, що під час саміту Київ отримає План дій щодо членства в НАТО.

Крім того, віцепрем'єр Стефанішина заявляла, що вже настав час дати Україні ПДЧ в НАТО. Українська сторона, за її словами, була готова до цього більше, ніж 13 років тому.

За матеріалами РБК-Україна.