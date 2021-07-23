Угода США та Німеччини щодо ПП-2 не дає жодних гарантій для України - Стефанишина

Україну не влаштовує угода, яку США і Німеччина уклали по "Північному потоку-2". Цей документ занадто розпливчастий і не надає Україні жодних гарантій.

Про це заявила віцепрем'єр з питань інтеграції в ЄС і НАТО Ольга Стефанишина в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ніяких гарантій Україна не отримала. Ні в цій заяві, ні поза цією заявою. У цій заяві йдеться, що Німеччина буде підтримувати ініціативу "Тримор'я", до якої Україна і так намагається приєднатися, яка і так існує, тому мені не зрозуміла ця підтримка, - пояснила Стефанишина.

За її словами, аналогічна ситуація вимальовується з фондом трансформації.

"Також анонсується додаткова фінансова підтримка і створення фонду зеленої трансформації, за яким ми вже ведемо переговори близько пів року. Ніяких нових ініціатив ця заява не передбачає, зате ніяких перспектив і безпекових гарантів, зокрема щодо членства в НАТО, ми не отримали, - сказала вона.

США і Німеччина офіційно уклали угоду по "Північному потоку-2".

Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що за новою угодою між Вашингтоном і Берліном Німеччина бере на себе зобов'язання ініціювати санкції проти Росії у разі нової агресії проти України. За матеріалами Слово і Діло.