Указ Путіна про товари з ОРДЛО суперечить Мінським угодам – МЗС Німеччини

У Берліні вважають новий російський указ щодо «підтримки» українського Донбасу таким, що суперечить Мінським домовленостям і не веде до нормалізації ситуації.

Про це заявив у відповідь на питання Укрінформу речник МЗС Крістоф Бургер.

«Підписаний російський президентом Володимир Путіним 15.11 Указ, який полегшує доставлення з контрольованих сепаратистами регіонів України до РФ товарів і їх сертифікацію як російських діаметрально суперечить духу та букві Мінських угод», - заявив Бургер.

Дипломат додав, що це сприяє подальшому загостренні на сході України.

Як повідомлялось, президент РФ підписав указ «про надання гуманітарної підтримки» населенню окупованих територій Донбасу, згідно з яким товари з окупованих територій України «прирівнюватимуться» до російських. Відповідний указ опублікували 15 листопада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поінформував колег по нормандському формату про це. За його словами, указ Путіна, по суті, «свідчить про подальшу економічну інтеграцію окремих районів Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованих територій України з економікою Російської Федерації», і Київ чекає на засудження такого перебігу подій.