Україна буде включена в першу хвилю розподілу вакцин в рамках ініціативи COVAX, - гендиректор ВООЗ

Україна буде включена в першу хвилю розподілу вакцин в рамках ініціативи COVAX, тоді як раніше президент Зеленський заявив, що Україна планує вакцинувати 50% населення в 2021-2022.

Про це генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус повідомив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передають Українські Новини.

"Минулого тижня COVAX опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин для країн-учасників ініціативи (із передачі вакцин проти коронавірусу). І спільно з Unicef, Unilever та іншими організаціями ми співпрацюватиме, щоб розподілити ці вакцини якомога швидше. І Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу чергу ініціативи COVAX", - повідомив Гебреісус.

Також він повідомив, що в першу чергу будуть вакцинувати людей старшого віку, медичних працівників і тих, хто безпосередньо контактує з хворими на коронавірус.

Гебреісус зазначив, що така ініціатива COVAX була створена для того, щоб забезпечити всі країни вакцинами і надалі уникнути повторного поширення коронавірусу.

"По всьому світу кількість всіх вакцин перевищує кількість хворих. З одного боку - це добре і відмінне досягнення за такий короткий час. Водночас більше ніж 75% вакцин було адмініструвати в 10 країн, які відповідають за 60% глобального ВВП. І майже 66%, де проживає 2,5 млрд населення, не мають жодної вакцини.

Так населення має серйозний ризик передачі (коронавірусу). Ми розуміємо, що всі уряди намагаються захистити власне населення, але більшість країн, де вже проведена вакцинація медпрацівників і старших людей, можуть захистити світ, якщо вони поділяться своїми вакцинами", - повідомив Гебреісус.

Він підкреслив, що чим довше буде проводиться глобальна вакцинація, тим більша ймовірність мутації коронавірусу.

За матеріалами Українські Новини